Quaregnon: marche blanche et lâcher de ballons pour Jacky, emporté par la Covid-19

24/01 18:00 → 25/01 10:00

Ce soir et cette nuit, nous prévoyons des périodes de précipitations hivernales. Au sud du sillon Sambre et Meuse, elles seront sous forme de neige avec des accumulations de 2 à 5 cm, voire localement plus sur les crêtes de l'Ardenne. Ailleurs, il s'agira de neige fondante ou de neige tenant au sol en beaucoup d'endroits, avec alors une possibilité d'accumulations de 1 à localement 4 cm. Ces chutes de neige pourront parfois atteindre une intensité de 1 à 3 cm en 6 heures. Des plaques de glace pourraient également se former, notamment en Ardenne où les températures seront négatives, et sur le nord-ouest du pays en raison d'un refroidissement induit par des éclaircies en fin de nuit.