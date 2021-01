Mons: il y a 10 ans, Etienne Manise perdait la vie dans l’incendie du Premium…

24/01 21:00 → 25/01 13:00

Cette nuit, le temps restera très nuageux avec des précipitations hivernales. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il s'agira de neige avec une accumulation de 2 à 5 cm. Ailleurs, les précipitations seront faibles et elles se feront sous la forme de neige fondante ou de neige pouvant mener à une accumulation comprise entre 0 et 3 cm. Des plaques de glace pourront également se former, surtout là où des éclaircies se développeront en fin de nuit.