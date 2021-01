Mons-Borinage: cas positifs et classes fermées dans plusieurs de nos écoles

25/01 16:00 → 26/01 19:00

NEIGE: Jusqu'à demain soir, quelques (faibles) chutes de neige sont attendues en Ardenne, avec une accumulation supplémentaire de 0 à 5 cm sur 24h. On prévoit localement jusqu'à 3 ou 4 cm en 6h au-dessus de 300 ou 400 m en province de Liège; ces précipitations un peu plus actives se produiront en seconde partie de nuit et mardi tôt le matin (NB: une nouvelle zone de précipitations hivernales est attendue la nuit de mardi à mercredi). PLAQUES DE GLACE / GIVRE: La nuit prochaine, des plaques de glace ou de givre sont possibles en Haute Belgique. Ce risque pourrait très temporairement en fin de nuit s'étendre à quelques provinces de plus basse altitude (moitié sud-ouest), où les températures plongeront à cause de larges éclaircies (et principalement dans les endroits à l'abri du vent).