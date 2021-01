Foot: l’Athletic Club Quaregnon-Wasmuël rassure, il est sain

Le titre dans nos éditions de samedi, « L’Athletic Quaregnon sur le point d’arrêter ! », a, semble-t-il, interpellé. La direction du club a souhaité apporter quelques précisions.

Jusqu’à preuve du contraire, « sur le point de » ne signifie pas que la situation est acquise. L’article avait surtout pour but de pointer les risques, et notamment le dépôt de bilan, que courent certains cercles de provinciales en cette période compliquée. Jamais il n’a été question de problèmes financiers en particulier dans le chef de l’Athletic, ce que confirme d’ailleurs Christel Marchand, la CQ du club quaregnonnais : « Ce week-end, des partenaires nous ont fait part de leurs inquiétudes. Nous nous sommes empressés de les rassurer : il n’est pas question de fermer boutique. Le club est sain, n’a aucune dette et ne se trouve pas dans le « rouge ». Maintenant, il est vrai que les temps sont durs, et pas seulement pour notre matricule. Nous survivons, nous nous débrouillons du mieux que nous le pouvons ».

Difficile de se projeter

Car il faut bien admettre que sans la moindre rentrée financière durant les semaines et les mois écoulés, il s’avère très compliqué, voire impossible, de se projeter, d’envisager l’avenir. Et tous les dirigeants, toutes disciplines sportives confondues, se retrouvent dans le même cas de figure. « Momo » Lashaf, entraîneur et directeur sportif de l’ACQW, a été le premier à évoquer ouvertement une issue préoccupante dont personne ne veut, mais qui constitue une menace réelle. Et pas uniquement pour l’Athletic Club Quaregnon-Wasmuël.

Sain sur le plan financier, le club l’est aussi au niveau « médical », comme tient à le préciser la responsable, qui travaille par ailleurs en milieu hospitalier. « Depuis le début de la pandémie, j’ai veillé à ce que toutes les mesures soient respectées à la lettre avec, notamment, prise régulière de température. Résultat : nous n’avons enregistré aucun cas positif, tant chez les adultes que chez les jeunes ».

