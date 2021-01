Boussu: onze hectares de logements à proximité du centre-ville

A deux pas du centre-ville et de la gare de Boussu. - Arch. V.P.

Une vaste zone résidentielle devrait voir le jour à Boussu sur un terrain d’onze hectares qui s’étend entre les rues Jules Bonaventure, Poterne, du Moulin et la Chasse de Saint-Ghislain. Le collège communal souhaite en effet modifier le plan de secteur, afin de transformer cette zone d’activité économique dans le but d’y installer du logement. Il s’agit toutefois d’une démarche relativement longue, qui devrait prendre entre deux et cinq ans…