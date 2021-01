Foot en bref: reconductions à Mesvin, Flénu et Pommerœul

Anthony Descamps: +1 an à Flénu. - F.Mi.

Les clubs de la région Mons-Borinage profitent de la période creuse pour sonder leur noyau. Les dirigeants de Mesvin, Flénu et Ville-Pommerœul ont trouvé un accord avec certains cadres pour la prochaine campagne.

Flénu. Fabrice Omonga, le capitaine et médian des Rouges, a rempilé pour la prochaine saison. Pareil pour le défenseur Anthony Descamps, qui a fêté ses 26 ans la semaine dernière.

À propos de la saison blanche, Anthony se dit partagé entre deux sentiments : « Déçu, car nous avons tous envie de jouer, mais aussi soulagé, à plus d’un titre. D’abord, rattraper, en si peu de temps, une saison à peine commencée, aurait été très compliqué. Et puis, après une interruption si longue, reprendre aurait mis à mal le physique des joueurs, tant le retard à combler est conséquent. Je pense aussi aux clubs, qui n’auraient rien fait rentrer dans les caisses vu l’absence de public et les buvettes fermées. Tout le monde aurait été perdant dans l’histoire ». En attendant, Anthony s’entretient comme il peut. « Je vais courir une heure, le dimanche, avec deux ou trois équipiers. Pour le reste, je ne ressens pas trop l’impact de la crise car je ne suis pas en télétravail. Par contre, cela commence à faire long sans foot ! »

Mesvin. Le Léo pourra à nouveau compter sur son redoutable duo d’attaquants la saison prochaine : malgré pas mal de sollicitations, Kevin Slosse et Julian Cordier ont rempilé chez les Canaris. À noter aussi que Giacomo Sodde va combiner son activité de joueur avec celle de directeur technique des seniors. Quant à Didier Urbain, il poursuit sa mission au stade Canon, pour la troisième saison d’affiliée, en tant que directeur technique des jeunes.

Pommerœul. Enfin, du côté de l’AS, la direction annonce qu’elle maintient sa confiance envers Benoît Brasseur et Pierre Gallez pour l’équipe A, pensionnaire de P3, et Kevin Schatteman pour l’équipe B.

