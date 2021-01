Ducasse de Mons 2021: une première réunion a eu lieu ce mardi

27/01 01:00 → 27/01 12:00

NEIGE: Cet avertissement confirme l'arrivée d'une zone de précipitations hivernales la nuit de mardi à mercredi. Même dans les régions de plus basse altitude, il devrait parfois s'agir de neige fondante. Elle pourrait temporairement tenir au sol lors des averses les plus intenses en Moyenne Belgique. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de nouvelles chutes de neige sont prévues; on y attend une accumulation supplémentaire de 2 à 5 cm. Attention à la transition vers mercredi matin avec un risque de pluie verglaçante sur l'Ardenne.