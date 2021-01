Contrôles à nos frontières: Belges et Français doivent remplir la déclaration!

Il n’est plus permis de quitter la Belgique pour des raisons non essentielles depuis ce mercredi jusqu’au 1er mars. La police des Hauts-Pays et la police de la route sont mobilisées, et effectuent des contrôles dans nos communes frontalières. Aussi bien les Belges que les Français devront remplir la déclaration sur l’honneur qui mentionne la raison de leur déplacement. La police des Hauts-Pays était plutôt dans une «phase de prévention», mais leurs collègues sur l’autoroute se réservaient le droit de donner des amendes si les automobilistes passaient la frontière pour de mauvaises raisons.