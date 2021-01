Sauvegarde et Avenir de Mons, exaspérée, écrit une lettre ouverte au collège communal

L’association Sauvegarde et Avenir de Mons, dont l’objectif essentiel est de préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural, vient d’adresser une lettre ouverte au collège et au conseil communal de la Ville de Mons. «Nous déplorons le manque de dialogue des autorités communales sur certains gros projets immobiliers», lance Hugues Wilquin, président de l’association.

**** **** *** ** ***** ** ******* ******* *** ** ***** **** ************ ** ****** ** ****** ******** **************** **** ** *** ***************** ****** ***** ******* *** ******** ********** ** ****** ** **** ****** *** *** ***** ******* ******** ** ****** ** ******** ********** ************ ** ****** *** *** *********************** ******** *********** ** *********** **** ** ****** ** ****** ** ********* ***** **************** **** *** ************ ********** ********** ***** ********** ** ********** ********* **** ** ******* ** ** ******** **************** ** ** ************** ****** ******* * *********** *** ********** **** *********** ******** ***** ** ******** ************** ** ************ ****** ** ********** ** *** ************* ********** ************ ********** *********** *** ********** ************ ** **** ****** *** ************ ************* ** *** *************** ************* ****************** ******* **** **** ** ****** ******** *********** ********** ******* ********** ** ********** *** ********** ********** ** ************** **** *************** **** ******* ** **** *** ********* ********** *** ******* ** ************** ** ** ************** ******* ** **** *************** ******** * ** ** **** ** **** ** *** ******* *** *********** ******* ******** ********** ** ********** ***** ** ******************* ******** ************** *** *********** ********** *** ************ **** *** ******** ** ********* ******* **** *** *** ************ ********* ********** ******* *** **** ** ***************** ********* ****** ******** ********** * * *** ****** **** ******* **** ******* ************* ** ** *********** ************** ** *** **** ********** ** ****** ****** ******* **** *** ************ ********* *** ** *********** ********* *** *********** ***** *** *** ******** **** **** *** **** ******* *** ** ***** ** ********** **** **** ** ******** ***** ** **** **** ** ***** ** ******** **** ** ******** ***** ***************** ** ******* ** ************ *********** ***** ********************** ** ************ ** ******* ******** **** ** *** ** ************ ********** ** ************ ** ***** **** ** ********************* ***** ** ********** ** ********** ** ****** ** ***** ****** ******** ***** ***** ***** ** ******* ********** ** ****** *** ********* ** ** *** ** ** ****** ********* *** ******** **** ** ** ********* ** ********************** ***** ** ****** ** ** ***** ** ******* ******* **** ***** *** *** ********* **** ******** ** ***** *** *** ********** *** ******* ** ********* ***** ** *** ********* *** ********* ***** *** ******** *** ***** ********* *** ** ****** ********** ****** ** ************ ********* ***** **** ***** *** ******* *** *********** ** ******** ** ****** ******** ******* ** ************** ****** ******** * **** **** **** ************ ** ******** ** **** ****** ** ******* ** ********* ************* ********** **** ********** *** ******* ******* *** *** ******* *** *** **** ********** ****** ** *** ********* ***** *** ************* ***** ** *** ********* ** ******* ******** ******** *** ********* ********* ******* *** ****** ************** *** ******* *** ******** *** ******* ******** *** **** ********* ******* ********* ** ********* *** *********** ********** ***** ** ******* ********* ** ****** *** ************ ** ******* **** ********* ** ******* ** ** ***** ******* ************ ********* ** ** **** ********** *** ********************* ******* ************* ********** ** ******* ** ******** ***** ***************** ** ****** *** ************* *** *************** ***** **** ********** *** ************ ** *** ********* ****** ** ** **** **** ** **** ********** *** ** ********* ** **** ***** **** ** ****** *** ** ******** ** ** **** ** ***** ****** ************* ** ********** *** ******** *** *** ****** ************ ** ******** **** ****** ****************** ******* ****** *********