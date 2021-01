Le château de la promotion sociale de Jemappes rénové: plus de 900.000 € investis

Le projet prévoit la rénovation du château et la construction d’une extension. - Open Architectes/LT2A

Deux bureaux d’architectes de Ronquières et de Paris viennent de remporter un concours lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but est de rénover le château de l’école de promotion sociale de Jemappes et de créer une extension. Ces espaces seront ensuite utilisés par la section horeca de l’établissement. Les élèves profiteront d’infrastructures toutes neuves.