Nouveau à Mons: le service administratif à domicile pourra aussi faire vos photos

À Mons, le service administratif à domicile a été mis en place en 2017 pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées de plus de 75 ans. Objectif: faciliter les démarches pour réaliser un passeport, une carte d’identité… Oui, mais voilà, il n’était pas possible de faire les photos officielles. Et en cette période de pandémie, il n’est pas toujours simple de trouver un photographe pour intervenir à domicile. Désormais, l’agent administratif pourra aussi faire vos photos.

