Borinage: grâce à la pandémie, la criminalité a baissé de 17,8% en 2020

Le Borinage a connu une importante baisse de sa criminalité en 2020. Par rapport à 2019, les faits ont diminué de 17,8%. Les cambriolages ont notamment baissé de 44%. Ces diminutions sont évidemment dues en grande partie à la crise sanitaire et aux confinements qui ont limité les déplacements et les infractions. Par contre, les vols dans les commerces et les tentatives d’homicides ont augmenté.

