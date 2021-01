Du trial au vélo, il n’y a qu’un pas pour le Givrysien Clément Vasseur

Actuellement en pleine préparation hivernale pour le jour-J, Clément Vasseur compte bien être au top de sa forme dès le mois de mars, date à laquelle démarre, en principe, la saison. « Les courses ont lieu le mercredi, le samedi et le dimanche. Évidemment, vous n’êtes pas obligé de vous y aligner à toutes. Mais elles vous permettent d’engranger des points, en fonction de votre place à l’arrivée, et ainsi gravir les différentes catégories. Pour le moment, outre les rendez-vous avec le club sur la place de Feignies le dimanche, je m’entraîne six fois par semaine : quatre séances sur route et deux dans la boue, ce qui correspond à environ 500 kilomètres. Je roule dans mon coin du côté de Givry, Haulchin et Mons, mais je prends aussi la direction de Lobbes et Thuin où ça grimpe davantage. C’est sur un terrain à Quaregnon que je me rends pour faire du cyclo-cross, très complémentaire pour performer sur route, en attestent les succès de Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel. C’est tellement physique et intense que ça vous pousse dans vos retranchements et vous fait donc progresser ».

« Un apéro, pas deux »

Le sportif de 19 ans est également suivi par un nutritionniste. « L’apéro, c’est un seul, pas deux », sourit le protégé de Pro Bike à Tubize. « Je ne me frustre pas, mais je fais très attention à mon hygiène de vie. Je mange vélo, je dors vélo, je vis vélo ! » Et le passionné de se confier sur ses objectifs ultimes : « Gagner le tour de Wallonie, et pourquoi pas participer au Tour de France. Quitte à finir dernier (rires). Une équipe ? Le Wolfpack de Quick-Step, évidemment ! »

T.M.