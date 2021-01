Mons-Borinage: les cours d’eau sont surveillés par les pompiers (vidéos)

L’Aunelle, entre Quiévrain et Quiévrechain, peut devenir critique pour les pompiers ! - D.R.

Les pompiers de Mons-Borinage et des Hauts-Pays ont surveillé les cours d’eau ce jeudi soir et pendant la nuit pour qu’aucune catastrophe ne survienne. La bourgmestre de Quiévrain, Véronique Damée, et le maire de Quiévrechain ont tenu une réunion d’urgence à la caserne des pompiers, pour établir une stratégie en cas de débordement. Heureusement, les dégâts étaient mineurs ce vendredi matin mais les pompiers restent en alerte. De fortes pluies sont annoncées ce week-end.