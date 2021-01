Dour: une aide Covid de 1.000 euros pour les commerces de contact

30/01 16:00 → 31/01 08:00

Une zone pluvio-neigeuse s'enfoncera ce samedi lentement sur le pays à partir du nord. Des chutes de neige ou de neige fondante se produiront sur le nord du pays durant l'avant-midi. Elles se propageront lentement vers le centre en cours d'après-midi, puis gagneront les provinces du sud en soirée. On s'attend à une accumulation de neige variant entre 1 et 5 cm. Un temps plus sec reviendra la nuit prochaine. Le gel s'installera dans la plupart des régions et favorisera la formation de plaques de glace.