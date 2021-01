Inondations: la province de Liège fortement touchée, le point complet (vidéos)

30/01 18:00 → 31/01 08:00

Une zone pluvio-neigeuse ondulera encore cette après-midi sur notre pays. Les chutes de neige ou de neige fondante présentes sur le nord du pays se propageront lentement vers le centre en cours d'après-midi. Sur le sud (régions le long de la frontière française), une masse d'air plus doux persistera et il s'agira là essentiellement de pluie. Sur les zones concernées par la neige, On attend une accumulation de neige variant entre 1 et 5 cm. Un temps plus sec reviendra la nuit prochaine. Le gel s'installera dans la plupart des régions et favorisera la formation de plaques de glace.