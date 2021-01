Mons: quand la street food fait face à la crise sanitaire…

Maxime et Sullivan ont pensé à des durum pour leur premier menu. - E.G.

La crise sanitaire pousse des restaurateurs à sortir de leur zone de confort et à se réinventer. Maxime et Sullivan, du Masu restaurant, proposent un menu «street food». Ils se sont d’abord attaqués au durum, et évoquent déjà leur nouveau menu. D’autres restaurateurs vous réservent des surprises.