Projet Legoland à Gosselies: 800 emplois directs seraient créés

Annoncée voici quelques mois, la possible arrivée du parc Legoland avait soulevé un vent d’enthousiasme, mais beaucoup se montraient aussi sceptiques. Quid quelques mois plus tard? Après l’échec quasiment assuré de la piste menant au constructeur chinois de voitures électriques Thunder Power, les responsables wallons préfèrent se montrer prudents cette fois. Mais ça avance avec une date d’ouverture évoquée et 800 emplois directs potentiels!

** ******* ** **** ** ***** ********* ** ** ****** ***** *** ********** ************* ** ******** ** ************ ***** ****** ***** ********** ** ** ***** ** ********** *** *** ************** ****** ***** **** ** ******* ************ ****** *** ******** ******** **** **** ** ****** ****** *************** ******* ******** ********* *** ********** ****** ********** ** ***** ******* ****** ** ************ *********** ** ****** ** ********* ***** ********* ** *********** ****** *** ******** **** ** ***** ** ******** ************* **** ** ******* **** ***** ********* ********** ** ** ********** ********************** ** ******* **** ** ********** ** ************ ************ *** ******** ** ***** ************* ** ***** *** ** ******* *** ************ ********** **************** *** **** ******* ** ******** *** ******* ****** *** ** **** ** ************* ********** ** ******* ** *** ******* ****** **** *** ***** ** ****** *********** ** **** **** ********* *** ******* ******* *** ******* ** ********* *********** ******* *** ****** ********** ** ***** ** ************ ******* ** ** ******** **** ** ********* *** ******* ** ************ *** ***** **** *************** ****** ****** ********** ** * * **** ** ******** **** ***** ** ************ ****** *** ****** ** ************ ********** ******* **** ***** ******* **** **** ** ****** ************ ** **** ********* ** ** ******* ********** **** ********* ** *********** **** ** ****** ******* ** **** ** ************ ** *********** ** **** ********* ***** ** ** ****** *** ** ******* **** ************ ************ ** **** ** ** ****** ****** **** *** ***************** ** ** *************** ********** ******* ********* *** ********** ****** ******* *** ********* *********** *********** ** ***** ****** **** ** ** *********** *** ************ ********* ******** ** ****** ******** ** ********* ********** *********** ******* **** ************** *************** ** ***** ** ******* *** ***** ****** ** ********** *** *** ** ** ****** *** ******* ****************** ** **** **** ******* *** ********* ** ****** ** ********** ****** ***** ****** *** ***** ** ***** ********** ****** ***** ** ** ***** *************** ********** **** ******** ***** ** ****** **** ************* ********* **** ** ************ *************** ********** ** ******* ** ** ************** ****** ************* **** ******* ** ****** *********** **** ****** ****** ***** *** ** ********** *** ************ ******* ** **** *** ******** ** ***** **** ** ****** *** *************** ****** *** ******** *** ******* ** ****************** ********* *** ****** ** ************ ** ********* *********** **** ****** *** *** ********** ****************** ** **** ***** *** ** *** ********** ** ***** ********* ** ****** **** ** *** ******* ************ ************ ***** ******** ********* ** ** ******** ***** **** ** **** ********* ** ******** ** ***** **** ** ****** *** **** *** ****** *** ** ** ******* ** ******** **** ** ****** ****** ***************