Mons: le voleur profite du canapé, boit dans les bouteilles, et s’en va avec 1.000€

Durant la nuit de vendredi à samedi, le garage Mons Automobiles (près de la FUCaM) a été victime d’un vol. Un individu s’est introduit dans le bâtiment et a volé la somme de 1.000 euros. Alors qu’on pourrait croire à une infraction rapide et efficace, le voleur est en fait resté sur place pendant deux heures et a profité du canapé, de l’ordinateur et même des boissons!

