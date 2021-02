Frameries: il préfère son cannabis bio maison

Son avocat, Me Fabrice Guttadauria. - Archives/ EG

À entendre la plaidoirie de Me Fabrice Guttadauria, il était plutôt sympa, ce jeune cultivateur de cannabis «‘bio»! N’empêche que pour avoir été surpris en flagrant délit de possession d’un kilo de fleurs de cannabis dans des bocaux et de 17 plants, il a été placé sous mandat d’arrêt pendant deux mois! La justice ne rigole pas avec le trafic de drogue, fût-elle de la drogue douce, maison… et bio.