Mons: le café «Léopold» vend des frites pour survivre

C’est plein d’espoir que Yacine avait repris l’établissement Le Léopold voici près de cinq ans. Le patron espérait profiter de Mons 2015 et de l’ouverture de la gare Calatrava. Mais en 2021, la gare n’est toujours pas terminée et il a, comme de nombreux autres cafetiers et restaurateurs belges, subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de coronavirus…

************** ***** *** ******** ************* ** ** ***** ******** ******* ** ******** **** *************** ***** *** *** ********* ********************* *** *** ******* * *** ******* *** ******** **** ****** ** ***** **** ** ******* ** ********* ** ***** *** ******* ***** ***** ** ******* *********** ****** *** ******** ******** ** *********** ** *** **** ***** ** ****** ****** ** ****** ** **** ********** ********* *** ****** ** *************** *** **************************** ********** *** ***** ** ** ************ *** ****** ** ** ************** ** ***** ** ****** ****** ***************** ** ****** ** ***** ****** ** ****** ***** ** ************* ******** ** ************* ** ** ***** ********* *** ** ***** *** ***** ******** ***** ** ************ *** ** ****** ******* * ** * ** ***** ** ****** ** * *** ** ***** ** ****************** ** ** **************** ** *** *** *** ****** ** *** *************** ******* ** ******* ** ******** ** ************* **** ** **** *** ****** ** ********* ** ****** ** ******** ************* ******* ********** ** ******** **** ****** ** **** ********* ***** **** ***** ********** ***** ** ******* ***** ** ****** ** ** ******* **** ****** ***** ********* *** ** *********** ********* *** ******** ********* *** ** ******** **** ** ********** *** ** ** ********* *********** ** ******** ** ******* *** *** ******* ********* ****** *** ***** **** **** *************************