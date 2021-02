Colfontaine: ivre, il percute 2 voitures et se montre agressif avec les policiers

Samedi soir, peu avant 22 heures, la police boraine est appelée pour intervenir Avenue Fénélon à Colfontaine. On parle d’un vol en cours. Finalement, sur place, les policiers constatent qu’il s’agit d’un homme en état d’ivresse. En tentant de se garer, il a percuté deux véhicules en stationnement. Énervé et probablement sous l’effet de la boisson, l’individu a dégradé des biens immobiliers et s’est montré agressif avec les policiers.

