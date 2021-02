Guichets fermés à Jurbise et St-Ghislain: Ecolo veut que la SNCB revoie sa copie

La SNCB veut supprimer les guichets des gares de Jurbise et de Saint-Ghislain. - Archives E.G.

Les réactions se multiplient depuis l’annonce de la SNCB qui souhaite fermer de nombreux guichets, dont ceux des gares de Jurbise et Saint-Ghislain. Ecolo Mons-Borinage et le député wallon Manu Disabato expriment leur mécontentement. Ils demandent un moratoire sur les décisions prises par le conseil d’administration (CA) de la SNCB. L’annonce de la SNCB n’a pas fait leur affaire, d’autant plus que le ministre de tutelle est un Ecolo, Georges Gilkinet.