Un centre des éco-technologies à Jemappes, pour quoi faire?

A quoi et à qui servira le futur centre de formation aux éco-technologies de Jemappes? Pour nous en dire un peu plus sur ce projet à 30 millions d’euros, Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, et Philippe Dubois, recteur de l’UMons. Le recteur, qui est lui-même un spécialiste des nouveaux matériaux de réputation internationale, a participé à l’élaboration du projet.