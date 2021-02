Néva, 22 mois, retrouvée morte à Frameries: «Des traces de coups sur tout le corps»

Le parquet de Mons vient de s’exprimer concernant ce fait divers tragique qui s’est déroulé au sein d’une habitation de la rue Charles Rogier à Frameries. Ce mardi matin, une petite fille âgée de 22 mois, prénommée Néva, a été retrouvée morte. Le compagnon de la mère a été interpellé et placé en détention. Une autopsie a été réalisée et elle a révélé que l’enfant portait plusieurs coups sur le corps et à la tête. Elle a été victime d’une hémorragie cérébrale, qui a causé son décès.

** ****** **** ** ****** ** ****** ** ********* ********** ******** * ***** ********* **** ** *** ******* ****** ** ********** *** ****** ***** ** ** **** ****** ********* ********** ****** ** ******* * ************** ***** ********* ** ******* *** *** ****** ** ********** ** ******* ** **** * ***** ****** ** ** **** *************** * ***** ****** ** ****** ** ********* ** ** ****** * ***** ****** ** ******** **** ** ***** ** ***** ******** **** ** ******** *** ******** ****** ********** *** ** ***** ** ** ****** ******** *********** ****** *** ************* ****** *** ** ******* ** ***** ** ******** ****** ******* ***** **** ** **** *** ****** ** ***** *** ** ***** *********** ***** *********** *** *** ******** ** ******* *** **** ** ***** ** ** ******* ******************** * ***** ********** **** ** ******** **** * ********* ** ********** ********** *** ** ****** ** ** ***** *** ** * * ********* ***** ** *** *********** *********** *** * ****** ** ************* ******* ** ******** ** ***** ** ** ****** ***** ****** ************** ** ********** *** ******* ** ********* *** ***** ** ***** ** ** ********* ************* *** ** **** ** ********** ** ********** *** ****** ***** ** ** ******** ** * ***** ****** ** ******** **** ** ******* ** ** **** *********** ** ******** ************ ** ** **** **************** ** ******* * ****** ** ****** ********** ****** ****