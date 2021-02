Frameries prépare le retour des repas chauds à l’école

Frameries avait renoncé à servir un dîner chaud aux enfants de maternelle, à cause des difficultés d’organisation induites par les règles sanitaires. Des difficultés que l’on croyait passagères… Mais la situation s’éternise. La commune et le CPAS ont donc décidé de préparer le retour des repas chauds. Pour les petits de maternelle et puis, dès que ce sera permis, pour les élèves de primaire aussi.