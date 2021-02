Le secteur horeca manifestera ce vendredi à Mons

Comme à Namur, Charleroi ou Bruxelles, une manifestation est également prévue à Mons ce vendredi, à partir de 15 heures. Le secteur veut se mobiliser pour clamer son désarroi et demander plus d’aides. Un renfort policier est prévu au cas où des casseurs non désirés se mêleraient au mouvement.

