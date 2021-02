Mons: la manifestation de l’Horeca vient de débuter sur la Grand’Place

Ce vendredi, des manifestations ont lieu dans une trentaine de communes en Wallonie et à Bruxelles. C’est le cas à Mons où des représentants de l’Horeca se réunissent sur la Grand’Place. Parmi les chefs présents, Eric Fernez ou encore Jean-Philippe Watteyne, mais aussi des patrons de cafés et autres. Fermés depuis la mi-octobre, ces commerces réclament une ouverture au plus vite.

