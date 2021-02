Mort de Béatrice à Boussu: Maya, sa voisine, incarcérée. Le quartier est sous le choc

06/02 23:00 → 08/02 11:00

Dès le milieu de la nuit de samedi à dimanche, de l'air froid affluera des Pays-Bas et les précipitations se transformeront alors progressivement en neige sur une large partie nord de la Flandre. De la pluie verglaçante sera aussi parfois possible (durant la phase de transition pluie-neige). En fin de nuit partie de nuit ou demain matin, ces précipitations hivernales (neige ou transitoirement pluie verglaçante) s'étendront progressivement à toute la Flandre et au centre du pays. Dimanche en fin de journée, ou durant la nuit de dimanche à lundi, les chutes de neige concerneront la majeure partie du pays mais seront de plus faible intensité. Durant cette période (de dimanche minuit à dimanche 18h), l'accumulation de neige pourrait atteindre (estimations): -5 à 10 cm sur les provinces de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale, d'Anvers et du Limbourg (voire localement plus près de la frontière avec les Pays-Bas), dont 3 à 5 cm pourraient tomber en 6 heures; -1 à 5 cm sur l'ouest de la province du Hainaut et de Liège, ainsi que les provinces du centre; -0 à 2 cm sur les (parties de) provinces situées au sud du sillon Sambre et Meuse, ainsi que le centre de la province du Hainaut. La nuit de dimanche à lundi, il faudra aussi se méfier d'un risque de formation de plaques de glace généralisé.