Voici le top 10 des voitures qui se sontle plus vendues en 2020 à Mons-Borinage

La Citroën C3 numéro un en Belgique et à Mons-Borinage! - Maik Grabosch

Selon des chiffres de la Febiac, la fédération belge du secteur automobile, la Citroën C3 a été la voiture la plus vendue en 2020 chez nous. Le marché de l’automobile a toutefois été lourdement impacté par la crise sanitaire. La majorité des marques ont vu leurs ventes chuter. C’est le cas de Volkswagen qui n’est désormais plus la marque la plus vendue au sein de l’arrondissement de Mons. Elle est dépassée par le constructeur sud-coréen Kia.