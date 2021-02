Ghlin: des scellés et une enquête suite à l’incendie

07/02 22:00 → 08/02 19:00

Ce dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, quelques (faibles) chutes de neige localisées sont encore possibles dans le nord du pays. Dans la moitié sud, les précipitations seront un peu plus actives et y adopteront progressivement partout un caractère hivernal avec des chutes de neige (fondante) et transitoirement aussi des granules de glace (ou éventuellement un peu de pluie verglaçante). Par endroits, 1 à 3 cm de neige pourrait s'accumuler. La nuit prochaine encore, on note également un risque de formation de plaques de glace sur l'ensemble du territoire. Lundi, toutes les provinces seront concernées par quelques (faibles) chutes de neige (parfois encore fondante en province de Namur et Luxembourg). 1 ou 2 cm prévus localement. Quelques faibles précipitations neigeuses persisteront la nuit de lundi à mardi mais il ne s'agira que d'un léger saupoudrage isolé.