Football: pas de 21e saison d’affilée à l’AS Ghlin pour Didier Damien!

Personne n’a jamais songé un instant à cette issue, tant l’homme et le club semblaient indissociables. Et pourtant, après deux décennies aux commandes des Ghlinois de la RAS, Didier Damien a remis son poste de T1. La pandémie est passée par là, mais pas seulement. Retour sur une belle histoire qui n’est pas terminée, et sur un parcours unique en son genre.

****** ** ***** ** *** ********* *************** ******* *** *** ********* ****** ** ******** **** ****** ******* **** ******** ******* ****** *********** ********** ***** ** ** ******** ***** ****** ******** ***** ***************************** ***** **** ** ****** **** *** **** ****** ** ** ***** ********** ** ***** ********** *** *** ************* ******* ********* ****** ****** **** ** ********* ******** ********** ** **** *** ** ********* *** *** **** ***** **** ***** ** ****************** ** ****** ***** ****** ** ****************** ** **** ******* ***** ***** ** * * *** ****** *** ** ******** **** ** **** ******** ** ****** ** ******* ** ** **** ******** ** *** ** ******* *** ** ******* **** *** ***** ********* ** ****** **** ***** **** ** ****** ******* *** ****** ** *** ******* *********** *** *********** *************** ** ** ******** ***** ** ***** **** ******** **** ****************** ********** ******* *** **** *** ********* ** ******* ** ************ ********** **** *** ** *** ** ** ****** ********** **** ****** ** ******** *********** ** ***** ** **** * ******** *** ************ ******** ************** ** **** ************ ******** *** *** ** ************ ****** *************** ** ** ******* ** ****** ** ************ ********** ** **** *** ** *** ****** ************* ***** ** ** ***** *** ******** **** **** ** ** **** ****** **** *** ************* ** ** ********** *** ********** *** ******** ** ****** ** *** ******* ** ***** **** ** ** ******* ********** ********* ** **** ** ** *** ****** ************** ** ****** ** ***** **** ***** **** *** ******** ********* ************ **** ************ ***** ****** ********* **** *** ****** *********** ** **** *********** ** ** ************ ********** ** ***** ** ********* *** **** ******** ********* ****** **** ****** ** **** ** ***** ********* ** ********* ******* ** **** ******** **** ******** ** **** ***** ******* ** ** *** *** ******** ******* ** *** ****** ** ******** *** ******* *** ********** ****** *** ******** ******** ** ***** **** ** ****** ******************** ******* ** **** **** ********* *** ******** ****** ****** **** **** *** *** ****** ** ******* ** ********* ***** **** ***** ** ** ******* ** ** ********** **** **** *** ************** ***** ** ***** ******* * ***** ************* **** ******* ** *********** **** ******* ******** ***** *** ******** *** ** ******* ******* ************* Des montées en P3 et P2, ainsi que la coupe du Hainaut ************ ***** ****** ***** ** ****** ****** * ********* ** ***** ********** ********* *** ****** *************** ** ****** ****** ** ************ ** ***** ** **** ***** ******** ** ***** **** *** ******* ****** ******** ** ****** **** ***** ** ************* ** *** **** ******* * ***** ** **** ***** **** *** ******** **** ******** ********* ******** ****************** ******* ** **** *** ****** **** ** ********** ** ***** ******** ** *** ************** ********* **************** ********* ******** ******* ******* ******* ** ** ****** *** ********* *** *********** ********** *** ******** ********* ******* ** ******* ** ******* **** ***** ************* **** ***** ***** ** ******** ** ****** ** ****** **** ****** ******* ** ********* *** ***** ** *** ***** ******** ** ********** ********* ******** ****** ** ***** ***************** *** ** ****** ** **** * ***** ** ***** ********** ***** *** ******** ** *** ***** ******* **** ******* ** ***** ** ******** ********** ******** ** ** ******** ****** ***** ** *********** ** ** ********** *** ** ******* *********** ** *** **** ******** ********* ******** ** *** *** ********** ******* ******** **** **** *********** **** ****** **** ********** **** ** ********** ** ** ******* **** ***** **** ******** ** ****************** **** ** **** **** ***** *********** **** ***** ********* ** ***** ************************** ***** Il a notamment joué à l’Albert et à l’Union ghlinoise ** ** **** ****** ****** * ********* ** **** ** *********** ** * ********* ******** ****** ******** ** *** ******* ***** **** **** ***** ** ****** ******** ** *** **** ***** ********** ************ *** ******* ** *********** * *********** *** ******* ****** **** ** ***** ******* ****** ********** *** ********* ** ******* ******** **** ******* ******* ********* *** * ******** ******** *** ** **** ****************** *** **** ******* ****** * ***** ** ********** ** ******* ** ********* ********* **** ******* *********** ** ** ***** **** ****** ****** ***** ** ***** ** ** ***************** **** ******* **************** ** *********** ** * ******* ***** ** ***** ** * ******* ** ********* ** ****** **** *** ********** ** ************* ***** De belles rencontres grâce au ballon rond ***** *** **** ********** ************ ******** *** *** *************** ****** ****** ******* ***** **** *** ********* ********** ******* ** *************** ********** ************ *** *********** *** ******** *** ** *** **************** ** ** ********** ****** ** **** ***** ******** ***************** ********** ** ***** **** *** ******* *** ******* ******** *** ** ******* ***** ************ ********** ******* ********* ********* ************* ******** ********** ******** ********* ********** ******* ** **** *********** ****** ******* ***** **** ******* ******** ********** ********* ****** ***** ** ***** * ** ** **** *** ***** ********* ** ** **** *********************** **** ******* *** ******** *** ********** ************** ********* *********** ********* ** ********* *** **** ******** ** *************** ******** ******* ******* ********** ******* ********** *** ******* ******** ****** ** ******* ******* ************ *** *********** ******** ***** ******************* ***** ******* **** ********* **************** ** *** **************** ************** ***** *** ********** **** **** ********* ****** ****** *** **************** ** ** ***** ******* ********** ****** ********* ****** ********* ****** ******* ***** ** ********************** ** ********** ******** ******* Une fidélité surprenante? Pas à la RAS Ghlin! ****** ****** ** ****** ** ********** ** ****** ** ***** ** ***** *** *** ******* ** ***** ******** ******** ************************ **************** ** ******* **** ****** ****** ** ****** ******************** ** ********* ******** ** ****** ******* ** *** ******** ** ** ***** ** ************************* **** ****** ** *** ********* *** *** ** ************** ** ********* **** ***** ****** ******** ***** ***** *** ** ******* *** *********** **************** ** ********* ***** *** ********* ** ** ******* ** ** ***** ********** ***** ****** *** ******** ********** ************* ****** ************* ** ***** ********** ***** ******* ** ******* ***************** ******* ******** ** *** ** ** ***** ** *** ****** * **** ** ********* ** ******** *** ***** ** *** ******* ***** ***** *** *** ********** ***** ************ *** ** ******* ***** ********** ** **** *** ** **** ******************** *********** *********** ** ***** ** ** **** ** ****** ** ****** **** ** ******* ** ***** ** ****** ** ******* ***** ** ******** ** ********* ******* **** ** ***** ***** ********** ************* ** *** ********* *** ********* ***** ** ************* ** ********* *** *** ************ *********************** **** ** *** ** **** ** **** ****** * ******* ** ****** ** **** **** ** ***** ** ** **** *** ** ***** *********** *** ** ****** *** ******** ******* ************* ** * ***** ***** ******* ** ********* ************** ******* ** **** ***** ***** ******** ********** ** ** *** ****** ** **** *** ********** * ******** ** ** ********* *** **** ** ****** ** **** ******* ************ *****