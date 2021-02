Virginie renversée à Quaregnon: Jordan V. bientôt jugé. Il explique qu’il a paniqué

L’affaire Virginie Rossignol, la jeune femme renversée à Quaregnon et victime d’un délit de fuite, est désormais renvoyée devant le tribunal de police. L’enquête est clôturée. Jordan V, le conducteur mis en cause, a paniqué et l’a laissée pour morte. Un autre dossier le concernant, pour des faits de roulage aussi, sera abordé lors de l’audience en mars prochain.