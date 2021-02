Grand Prix Samyn: pour une fois les femmes cyclistes gagneront plus que les hommes!

C’est inédit dans une course cycliste: la gagnante du prix féminin recevra un plus gros prix que le gagnant de la course masculine. La lauréate du Grand Prix Samyn va gagner une voiture d’une valeur de 14.000 euros ainsi que les 500€ habituels. Une manière de dénoncer les inégalités entre les sportifs et sportives et marquer une bonne fois le coup!

