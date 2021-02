Mons: il vole 12.000€ de matériel en usurpant l’identité de l’échevin Achile Sakas!

Leur client a usurpé l’identité de l’échevin montois Achile Sakas. En cette période de crise sanitaire, c’est un coup dur pour l’entreprise «Face The Action.» - E.G.

L’échevin Achile Sakas a été victime d’une usurpation d’identité. L’entreprise «Face The Action», basée dans le Brabant flamand, a reçu une commande de matériel pour une journée sportive. Cette commande a été passée au nom de l’échevin, mais ce dernier n’y est pour rien. L’entreprise a déposé plainte, et veut récupérer les 12.000 euros de matériel perdu. Des fusils de laser game, des arcs et des flèches se sont envolés…