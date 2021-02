Douze mois avec sursis pour un employé de la Ville de Mons jugé corrompu

La troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut a rendu son arrêt, ce mercredi matin, dans l’affaire des faux titres de séjour délivrés par deux agents communaux de la Ville de Mons, en 2015 et 2016. Le jugement a été réformé : l’homme qui avait organisé cette magouille est condamné à une peine de travail de 450 heures, au lieu de six ans de prison ferme, pour faux, usage de faux contrats de travail et corruption active. Par contre, l’un des employés du service, acquitté en première instance, a écopé de 12 mois avec sursis.

***** *** ***** ********* ** *********************** ****** ************ *** ***** ***** ** ******** ******** ******* ***** ** ****** **** *** ******* ** ********** ********* ** ****** ***** ******* ***** ***** ** ******** ********* *** *** ***** ** *** ******* ** *********** *** * ******* ** *** *** ** ** ***** ******* ******* ** ************ ********* ******* ******* **** ******** ** ** ***** ** **** ** ***** ** ** ***** ** ******* *** *********** *** *** ************ ***** ******* ***** ***** ********* ** ********* ******** **** ************ ** **** ***** ********** ** *************** ** *** ***** ** ** **** ** ****** ** *** ****** ** ***** ***** **** ********** ******** *** ****** **** ********* ****** ****** ** ***** **** ** ****** ** **** ** ***** ** *** ****** ******** **** *** ******** ** **** **** ** ******* ************************** ** ** ***** ** ********** ****** ***** ******** *** ** **** **** ** **** ********** ******** ** ******* ** ********** ** ** ** ***** ** ***** **** ** **** *** ************ ** ** ******** ** ** ****** *** ******* ** *** ** ******* **** *** ******** ** *********** ********* **** *** ******* ********* ** ** ****** ******** **** ****** **** ****** ** *** ******** **** *** *********** **** ** ******* ****** ***** * ******** ** *** ********* ** ******* ** ******* ***** ********** ********* **** ***** *** **** **** ****** *** ** *********** **** *************** **** ******** ******* ***** ********** ********** ** ***** ******** ** ***** ** ****** *** ** ****** **** ****** **** ** *** ******* ** ********** *********** ********** ****** **** ************ ********* ********** **** ********** ******** *** ********** *** ** ***** **** ** *********** ******* ********* ** ** ** ***** ** ******* ***** *** ** ***** ** *********** ****** ** ********* *** ****** ** ******* **** ** *********** ******* ********* ** ** ******* ********* **** **** *** **** ** ******* ********* *** **** *********** **** **** ***** ************* ** **** ***** ** ******** ** * * ** ******** ********* ** ********* *** ******** ** ******* ** ** ********* ****** **** ** ******** ** ************* ********** ******** ******** ** ********** ** ************* *** ********** *********** *** ***** ************ ** *** **** ****** ** ******* ******* ** ********** *** *********** ** ** ******* ******* **** *** ** ******* ********** ** ** ***** ** **** ** ***** ** ** ******** ** ****** ** ********* ** ** ******** ** ****** ** ******** *** **** ************* **********