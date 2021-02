Funérailles de Néva: les motards ont lancé une cagnotte pour sa grande soeur

Temps sec sous un ciel pratiquement serein. Par endroits, des conditions glissantes à cause de la neige résiduelle et des plaques de glace ou éventuellement de givre.

Temps sec avec quelques passages nuageux et des éclaircies. Par endroits, des conditions glissantes à cause de la neige résiduelle et des plaques de glace ou éventuellement de givre.