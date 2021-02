Le chef d’enquête dans le dossier Hakimi-Pauwels comparaîtra le 20 mai

Le dossier en cause de Ludovic N., chef d’enquête dans le dossier Hakimi-Pauwels et soupçonné d’avoir violé son secret professionnel et d’avoir entretenu une relation avec la compagne d’un des prévenus, a été remis jeudi au 20 mai prochain par le tribunal correctionnel de Charleroi. Plusieurs prévenus inculpés en octobre dernier dans le dossier des vols avec violence, sont constitués parties civiles.

** ** ******* ******** ** ******** ************* ** ********* ***** ********* *** ******** **** ** ******* ************** ********** ********* **** **** ******** ********** ********* ********** **** ***** ******* *********** ***** ** **** ******* *********** ********** ****** **** *** **** **** ********* ** *** ***** ******* ** ** *** ** ****** ****** ** ******* * ********* **** ***** ** ***** ********** ** ******** ************* ** ********* * ******** ***** ** ******** ** ******* ** ***** ** ******* *** **** ************ **** ** ******* *** **** **** ********* ** *** ********* ********* ****** *** ****** ************* ** ********* ********* *** ******** ********* **** ** ******** ** ******* ******** **** *** ** ******** ************* ** ********* ***** ********* ******************* *** *********** ******* ********** ** ****** ** ************ ** **** ************ ****** ** ******** ** ************ *** ******* ********* ****** ** ************* ******* ** * ***** ************ *** *** ****** ** ***** *********** ** ******** * ********** ** ****** ** ******* **** **** ** ****** ********* ********* ********** **** ** ******* *** **** **** ********* **** ***** ** **** ****** ** ******* ********* **** *********** ******* ******* **** ***** *********** ** ******* ** ** ***** ** ********* ****** **** ** ******* *** **** **** ******** **** **** ** ** ******** ** * **** ******** ****** ** **** ********* ** ******** ** ********** ** ********** * ***** ******* ***** *** ************ ******** ** ******* ** ***** ** ******* ** **** ******* **** ***** ************ ** ***** ** ****