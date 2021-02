Province du Hainaut en chiffres: l’édition 2021 est sortie

Toutes les infos sur la situation économique et sociale du Hainaut. - D.R.

Pour ne pas faillir à la tradition, malgré les temps difficiles, la Province de Hainaut – Hainaut Développement édite, pour la 35e fois, la plaquette «La province du Hainaut en quelques chiffres». Sous forme d’un dépliant reprenant les tableaux de statistiques officielles les plus récentes ainsi qu’une brochure de commentaires et de graphiques décrivant la situation économique et sociale du Hainaut.