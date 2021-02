Entreprise Recotri à Ghlin: «Aucune nuisance n’a été constatée», assure la ministre

La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier a été interrogée par les députées Joëlle Kapompole et Jacqueline Galant au sujet de l’entreprise Recotri. La ministre a assuré qu’aucune nuisance n’avait été constatée sur le site et que les contrôles n’avaient révélé que des infractions mineures. Et concernant l’incendie dont a été victime l’entreprise le 1er février dernier, Céline Tellier a précisé qu’il était dû à une erreur humaine selon les informations fournies par l’exploitant.

**** **** *************** ****** ********* ** ***** ** **** * **** ***** ** ** ****** ********** ************** ******** ************* **** ** ********** *** ******** ******* ** ************ ** ****** ** *** *** ********** ********** *** ** ***** ******* *** ********** ** ***** ********** *** ******* ** ********** ********* ***** ** ********* ********* ********* ****** ************ **** *** ********** *********** ** ***** ******* *** ********* ***** ** *********** ** ********* ******** ******* ********* **** * ********** ** ** ***** ** ******** ** ***************** ******* ******* ******** **** ******** * ******** ************** ******* ** * ******** *** ************ ********* *********** *** ********* ********* ****** ****** ****************** *** ******* ** ********** *** *** ********* ** ** ******* ** *** ** **** ********** ** ** ******* **** ****** ** ***** *** ***** ********* ** ********* **** ** ***************** * ********* ******** ** ******** ** ** ********** ********** ** *** ******** *** ************ ** ********** ****** ******** ****** ******** ************** ** *********** *** ************** ******* *** *** ** ******** *********** ** ** ************ ** ************ ****** ** ** *** ***** ****** ******** *** *** ********** ** ********** ***** ***** ********** ** ************** ** ************ ** ************** **** ** ****************** ***** ** ** ********** ********** ** **** ** ****** ******* ******* ****** ********** *** ************** ******** ** **** ************* ************* ** ****** ** ********* *** ** ************** ** *** ** ******** ** ***** ** *** ** ******** ** *********** ** *** ** ******** ** ***** ** ****** ** ***** ** ** ** ******* *** ** ********* ******* ********* ********* ****** ***** *** *** ****** ********** *** ******** ************ ** ***** ******* *** *** ** ************ *** *********** *********** ***** ****** ** ****** *** *********** ** ***** *********** ** ******************* ** ******** * ********* ********* *** ** ************ ** ** ****** ** *** ********** ** ** ******* ******** ***** ***** ********* ***** ** ** ******* *** ** ***** ***** ** *** ********* *********** ********** *** ******* ********* *** *********** ******** *********** ************** ** ************** *** ** **************** ** ******** ** ***************** * ********** ***** *********** *** ** ********* ********** ****** **** ********** ************ **** * ***** ******* ************** ******* ** *** ******** ******** ******************** ******* ********* **** ***** **** ** *** ** ******** *********** ****** ****** **** ** ********** ***** *** ************ ********** *** *************** ** ******* ** *** ****** *** ** *** ****** **************** * ********** ******* ******** ********** ******* * ********* ** *** ********** ** ********** ** ********* ******* ***** *********** ** ********** ** *** ********** ************ ****** **** ********* ** ************** ************** *************** *************** ********** *** ************* ** ************* ** ******** ******* ******** *********** ******************** * ***** ********** ********** *** *** ********* *** ******** *** ***** ****** ** ************** **** ******* ***** ******* ** **** ****** ****** ************* ********** ***** *** ***** ***** ** ****** ** ** ********** ** ***** *** ******** ** ************** **** ***** ******** ** ***** ******* ***** ***** ********* ** ************** ** ******************* ********** *************** ** ****** ** *********** ** ******* ******* ** ****** ** ******** ******** ** ** ******* ******** ** ******* ****** ****** **** ** ********** *** ************ ** ******* *** ***** ********* ************ ** ***** ************ ** *** ********** * ***** ******* **** ** **** ** *************** **** **************** ** ************** **** **************** ** ******** * ********** **** ** ********* *** ************** ** ****** *** *** ******** ********* **** *********** ******** ********** *** *********** ** *** ** ******** *** **** ********** ** **********************