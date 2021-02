Basket: les U18 de Boussu se sont entraînés dans la neige et par -5 degrés! (vidéos)

La volonté des jeunes Boussutois étaient plus forte que les conditions difficiles. - D.B.

Plutôt que de se morfondre dans leur divan ou devant leur console de jeux vidéos, les U18 du New BC Boussu préfèrent profiter de l’opportunité qu’ils ont de reprendre les entraînements en extérieur. Certes il fait un peu froid pour l’instant mais quand on aime, on ne compte pas… les degrés négatifs!