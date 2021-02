Chaque soir, les Anges de Mons vont à la rencontre des SDF, victimes du grand froid

Mohammed et Alexandra ont rendu visite à Christian et Belle. - H.W.

Les températures extrêmement basses actuellement (jusqu’à -10 la nuit!) rendent la vie des sans-abri très difficile. L’association Les Anges de Mons, qui aide les plus démunis, apporte soupe chaude, couvertures, sacs de couchage et tout ce qui pourrait améliorer un petit peu la vie des SDF montois. Chaque soir, ils vont à la rencontre de Christian, Alex et tous les autres.