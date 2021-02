Un drame évité de peu: 2 jeunes sur les voies juste avant le passage du train

Une vidéo interpellante a été diffusée ce vendredi matin sur les réseaux sociaux. On y voit deux jeunes marcher le long des voies ferrées alors qu’un train est sur le point d’arriver, à hauteur de Saint-Ghislain. Fort heureusement, le drame a été évité. Le conducteur de train a su klaxonner et s’arrêter. Infrabel rappelle toutefois que ces incursions sur les rails ont fait 5 morts et 7 blessés graves en 2020.

