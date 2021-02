Une technologie montoise au service de l’expo consacrée à Jan Van Eyck

En ce moment se tient à BOZAR Bruxelles une exposition dédiée à Jan Van Eyck. «Facing Van Eyck: The Miracle of Detail» offre un regard inédit sur le primitif flamand. Grâce à une technologie développée par la société montoise Hovertone, le visiteur peut se plonger au plus près de 20 œuvres du célèbre peintre flamand, numérisées en très haute résolution.

