Le GP Samyn à la sauce covid: on applaudira les coureurs… de loin

Le 2 mars, 350 cyclistes professionnels -hommes et femmes- disputeront sur les routes du Borinage et des Hauts-Pays la première course de la saison en Wallonie, le grand prix Samyn. Mais dans quelles conditions, par ces temps de restrictions sanitaires? Tous les participants: les coureurs mais aussi leurs équipes techniques, les organisateurs, les journalistes, les «VIP»… Tous devront présenter un test covid négatif. Quant au public, il sera tenu à distance. Pas d’autographes cette année! Pol Bouviez, responsable du départ de la course, explique les défis de l’organisation.

