Ghlin: une pétition est lancée contre l’eau du robinet jaunâtre

Nancy n’en peut plus de cette eau du robinet très peu appétissante. - D.R.

«Ce n’est plus possible de payer une eau jaunâtre, non potable.» Nancy, à bout, a décidé de lancer une pétition. Pour tous les Ghlinois, elle réclame un geste de la part de la SWDE. «Nous ne sommes pas écoutés!» La Ville de Mons interpelle la SWDE, qui réagit à son tour.