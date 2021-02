Vaccination en Belgique: les réponses aux dix questions que vous vous posez

Allons-nous échapper à la troisième vague de contamination au Covid ? Il est trop tôt pour le dire mais il semble bien que les mesures, difficiles, prises en octobre et novembre ont porté leurs fruits et nous permettent de maîtriser le virus. Malgré les craintes de nombreux experts qui voyaient venir une nouvelle flambée du virus en mars et malgré l’arrivée des variants. On sent donc un léger vent d’optimisme souffler à nouveau, comme annonciateur du printemps qui, lui aussi, commence tout doucement à s’imposer. Gare toutefois au coup de froid qui nous prendrait en traître et nous ferait replonger dans la sinistrose et le confinement.