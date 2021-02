Hygea en grève depuis le site de Manage: les collectes n’ont pas pu être assurées

Suite à un arrêt de travail des équipes en charge de la collecte en porte-à-porte sur le site d’Hygea Manage, les collectes de ce jour n’ont pas pu être réalisées sur la région du Centre et plus spécialement sur La Louvière et Soignies. Le ramassage des déchets sur Binche prévu ce vendredi semble également très compromis…