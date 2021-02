Mons: 103 logements en projet à la place des anciens ateliers du garage Willems

Les ateliers mécaniques ne sont aujourd’hui plus utilisés. - Archives / Google Street View

103 logements devraient sortir de terre à Mons, à la place des anciens ateliers mécaniques du garage Opel Willems à la rue Georges Delporte et à la digue de Cuesmes. Une enquête publique va être lancée à ce sujet. Le projet est mené par l’entreprise Lixon qui souhaite démolir et dépolluer le site existant afin de construire deux nouveaux bâtiments et des espaces verts. Des parkings, 108 places au total, sont également prévus.