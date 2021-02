La police des Hauts-Pays met en place un nouveau système de sanctions, plus rapide

Le nouveau règlement général de police, harmonisé aux quatre communes de la zone (Dour, Hensies, Honnelles, Quiévrain), est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Après une longue phase de sensibilisation auprès de la population, l’avertissement fait place à la sanction! Un nouveau système de verbalisation plus rapide et plus efficace est dorénavant utilisé par la police et les communes. Objectifs: chasser les comportements inciviques et mettre fin au sentiment d’impunité.